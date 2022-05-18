До України за добу повернулось більше людей, аніж виїхали за кордон

До України за добу повернулось більше людей, аніж виїхали за кордон

За добу до України повернулось 37 тисяч осіб, тоді, як виїхало за кордон на 6 тисяч людей менше.

За добу 17 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули понад 68 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхала понад 31 тисяча осіб. Понад 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта відправилися до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водночас за минулу добу прибули до України 37 тисяч осіб, з них понад 33 тисячі – українці. Так, тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається.

Окрім цього, за цей період на кордоні було оформлено 239 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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