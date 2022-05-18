До України за добу повернулось більше людей, аніж виїхали за кордон

За добу до України повернулось 37 тисяч осіб, тоді, як виїхало за кордон на 6 тисяч людей менше.
За добу 17 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули понад 68 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
З України минулої доби виїхала понад 31 тисяча осіб. Понад 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта відправилися до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Водночас за минулу добу прибули до України 37 тисяч осіб, з них понад 33 тисячі – українці. Так, тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається.
Окрім цього, за цей період на кордоні було оформлено 239 вантажівок з гуманітарною допомогою.
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