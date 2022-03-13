До України за минулу добу прибули понад 19 тисяч осіб

До України за минулу добу прибули понад 19 тисяч осіб

З них близько 14 тисяч – українці.

За добу 12 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 96 тисяч осіб та більше 15 тисяч транспортних засобів.

Відносно попередньої доби пасажиропотік збільшився не суттєво.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Минулої доби за межі України вибули понад 77 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 51 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на даному напрямку майже відсутні накопичення пішоходів, автомобілів і пасажирських автобусів.

До України за минулу добу прибули понад 19 тисяч осіб, близько 14 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, що планують захищати майбутнє своєї країни.

За 17 останніх днів до України повернулися майже 234 тисячі українців.

Також за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 1000 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Держприкордонслужба рекомендує обирати для перетину кордону в ЄС також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

Нагадаємо, Хорватія розкритикувала НАТО через падіння безпілотника.

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