Додаткові поїзди на серпень та вересень: графік

УЗ призначає додаткові поїзди на серпень і вересень 2023 року.

"Укрзалізниця" на серпень і вересень 2023 року призначає шість додаткових поїздів на окремі дати сполученням між Києвом і Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром і Львовом.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Графік руху додаткових поїздів

поїзд №175/176 Кривий Ріг – Київ вирушатиме з Кривого Рогу 20, 21, 27, 28 серпня об 11:08 і прибуватиме до Києва о 19:31. У зворотному напрямку з Києва поїзд вирушатиме 20 серпня о 07:31 і прибуватиме до Кривого Рога о 16:56. 21, 27, 28 серпня поїзд вирушатиме з Києва о 07:24 і прибуватиме до Кривого Рогу о 16:43;

поїзд №191/192 Київ – Львів вирушатиме з Києва 14 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме в ту ж дату о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05;

поїзд №229/230 Київ – Ворохта вирушатиме з Києва від 15 серпня до 19 вересня по непарних числах о 23:21 і прибуватиме до Ворохти об 11:50. У зворотному напрямку з Ворохти поїзд вирушатиме 16, 18 серпня і від 20 серпня до 20 вересня по парних числах о 14:47 та прибуватиме до Києва о 05:10;

поїзд №168/167 Одеса – Львів вирушатиме з Одеси 25, 27 та 30 серпня о 09:39 і прибуватиме до Львова о 20:35. У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме в ті ж дати о 08:37 і прибуватиме до Одеси о 19:56;

поїзд №111/63-64/112 курсуватиме сполученням Ізюм, Харків – Львів. Він вирушатиме 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 вересня з Ізюма о 18:22, з Харкова – о 22:43 і прибуватиме до Львова о 13:40. У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 вересня о 15:48 і прибуватиме до Харкова о 05:46 та до Ізюма о 12:00;

поїзд №79/80 курсуватиме сполученням Дніпро – Львів. Поїзд вирушатиме з Дніпра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 вересня о 22:15, прибуватиме до Києва о 5:49 і до Львова о 13:40. У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 вересня і 1 жовтня о 15:48, прибуватиме до Києва о 22:37 і до Дніпра о 06:49.

Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чатботі та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові дати для популярного поїзда.

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