Дощі та спека: прогноз погоди в Україні на тиждень, 15-21 серпня

У східній частині країни вдень очікується аж до +38°.

Тиждень, 15-21 серпня, в Україні буде багатим на опади та доволі теплим, на сході та півдні навіть спекотним.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 15 серпня вдень в країні, крім сходу та північного сходу, місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер переважно східний 5-10 м/с. Температура у західних областях вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°, на решті території вдень 27-32°, у східних областях 33-38°.

16-17 серпня в Україні місцями ітимуть короткочасні дощі, грози, вдень 17 серпня у більшості західних та східних областей без опадів. Температура у східних областях вночі 20-26°, вдень 31-37°, на решті території вночі 17-23° (на заході 14-19°), вдень 24-30°, на півдні, 17 серпня і на Закарпатті до 35°.

18 серпня вночі на більшій частині території країни, вдень у південно-східній частині, 19-21 серпня у західних та північних областях місцями короткочасні грозові дощі, на решті території без опадів. Температура у південних та східних областях вночі 20-26°, вдень 32-38°, на решті території вночі 17-23°, вдень 30-36°, 18 серпня у північних областях 27-32°, 19 серпня на Закарпатті, 20-21 серпня у західних областях вночі 13-19°, вдень 20-26°.

Також читайте Прогноз погоди на серпень-2022: яким буде останній місяць літа

У Києві 15 серпня вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 м/с. Температура вдень 28-30°. 16-17 серпня місцями також короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19-21°, вдень 24-26°. 18-21 серпня у столиці, крім суботи, 20 серпня, також дощитиме. Температура вночі 19-21°, вдень 24-28°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Читайте також: