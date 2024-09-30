Дощі вщухнуть, але буде прохолодно: прогноз погоди на вівторок, 1 жовтня

В Україні завтра, 1 жовтня, стане прохолодніше. Істотних опадів завтра не очікується.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, вночі +9+13 градусів, в західній частині +4+9 градусів, в Карпатах до нуля та невеликих мінусів.

Протягом дня вівторка передбачається у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей +22+26 градусів.

На Житомирщині +14+18 градусів, на Київщині +18+20, на Чернігівщині +22, на Сумщині до +24 градусів.

А в західних областях втримується найхолодніша погода, вдень +9+13 градусів.

Вітер рвучким ще залишиться на півдні та сході, на решті території України поступово вгомонятиметься.

У Києві буде сухо, вітер послабне до помірного, вночі +10 градусів, вдень +18+20 градусів.

Раніше синоптики дали прогноз на жовтень. Більше про це читайте у новині.

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