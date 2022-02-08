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Доступні в Україні вакцини від COVID-19 пройшли всі етапи клінічних досліджень: подробиці

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Доступні в Україні вакцини від COVID-19 пройшли всі етапи клінічних досліджень: подробиці

Associated Press

Клінічні дослідження вакцин зазвичай проводять у три фази.

В Україні завершилися клінічні випробування усіх доступних в Україні вакцин проти COVID-19 — CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfіzer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

Про це інформує Центр громадського здоров'я. 

Нагадаємо, що клінічні дослідження вакцин зазвичай проводять у три фази:

  • Фаза I — введення вакцини невеликому числу добровольців, щоб оцінити її безпечність.
  • Фаза II — введення вакцини сотням добровольців для подальшої оцінки її безпечності та здатності генерувати імунну реакцію.
  • Фаза III — введення вакцини тисячам добровольців, яких порівнюють із такою ж групою людей, які не отримали вакцину, щоб визначити ефективність препарату і вивчити безпеку для більшої групи людей.

Раніше цей процес був послідовним, тому й потребував багато років. Зараз, з урахуванням гострої потреби у вакцинах проти COVID-19, методи розроблення вакцин змінюються: деякі етапи наукових досліджень і розроблення здійснюють паралельно, але водночас дотримуються строгих клінічних стандартів і вимог безпеки. Дослідження при цьому не стають менш ретельними.

Антиковідні вакцини вдалося розробити менше ніж за рік завдяки роботі чисельних вчених з усього світу, неймовірній грошовій підтримці та великій кількості добровольців, які згодилися взяти участь у клінічних дослідженнях.

Ознайомитися з висновками та протоколами клінічних випробувань кожної з цих чотирьох вакцин можна на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, що раніше в Україні змінили тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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