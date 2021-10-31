Думали, що більше буде - Терехов про результати екзитполів

Думали, що більше буде - Терехов про результати екзитполів

Лідер на виборах мера міста каже, що активність містян була не надто високою.

Кандидат у мери Харкова Ігор Терехов розраховував на більшу активність харків'ян.

Про це Терехов сказав на брифінгу ввечері 31 жовтня після оголошення екзитполів, за якими він набирає понад 50% голосів, пише Суспільне.

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"Якби явка була більшою, результат був би більшим. Думали, що більше буде, тому що насправді явка вела за собою послідовно і більший результат", — сказав Терехов.

Він назвав ситуацію у Харкові стабільною та обіцяє, що вона буде стабільною: "Харків взяв курс на розвиток і буде його продовжувати".

Нагадаємо, у Харкові в неділю, 31 жовтня, відбулися позачергові вибори міського голови. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00. Проголосувати можна було до 20:00.

Після закриття виборчих дільниць в Харкові оголошені результати екзит-пола, який був проведений спільними зусиллями компаній "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" та Харківською соціологічною мережею на замовлення Комітету виборців України.

За даними екзит-полу, на виборах мера Харкова впевнено перемагає Ігор Терехов – за нього проголосували 53,8% харків’ян.

За Михайла Добкіна віддали голос 24,5% виборців.

Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%.

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