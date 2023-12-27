Експерт пояснив, чи ефективно силоміць відправляти на фронт потенційних ухилянтів

Військові частини, які складаються з потенційних ухилянтів, не будуть ефективними на фронті.

В України необхідно проводити мобілізацію, але не заради самого процесу, а для ефективного посилення армії.

Таку думку в етері ТСН висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначив, що формувати військові підрозділи з потенційних ухилятнтів буде неефективно.

"Коли формується підрозділ, наприклад, батальйон і в цьому батальйоні 90% це потенційні ухилянти. Як, цікаво, буде цей батальйон воювати. Як вони будуть тримати позиції, як вони будуть йти в наступ", - заявив Коваленко.

Він зазначив, що такий батальйон автоматично через деякий час буде у полоні ворога, оскільки не захоче воювати.

"Вони можуть відразу всі піти з білими прапорами в полон. Тому це ризик, це великий ризик... Просто повертати усю цю масу потенційних ухилянтів з-за кордону безумовно потрібно, але не стільки для того, щоб одразу відправляти їх на полігони для проходження базової військової підготовки, а для того, щоб вони працювали саме в тилу, на економіку, щоб економіка трималася і продовжувала працювати в настільки складні часи", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Умєров сказав, чи будуть роздавати повістки через смартфон.

Крім того, ми раніше інформували, що на Рівненщині чоловік попросив посадити його до в'язниці замість мобілізації до армії.

Читайте також: