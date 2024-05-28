Ексспівробітник КДБ спрогнозував, чи може Лукашенко натиснути "ядерну кнопку"

Російський диктатор Володимир Путін не перестає залякувати світ ядерною зброєю. Щоб посилити свої слова, у Білорусі проходять ядерні навчання.

Чи наважиться самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко натиснутути "ядерну кнопку" - розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов 24 каналу.

"Владімір Путін справляє враження божевільного, який вимовляє самогубні гасла. Але при цьому він має дітей та онуків. Залишається надія, що всі ці люди, які грабували Росію протягом 30 років ще за часів Єльцина, награбували мільярди не для того, щоб вони згоріли в ядерному попелі", – зауважив ексспівробітник КДБ.

За його словами, Путін уже неодноразово доводив те, що часто приймав непопулярні рішення, абсолютно контрпродуктивні для нього самого.

"Наприклад, він неодноразово казав про протистояння Заходу та нібито бажання протистояти розширенню НАТО на Схід. Але саме внаслідок путінської агресії проти України НАТО розширився на Схід, і не просто так, а на дві значні та великі країни – Фінляндію та Швецію", - зазначив експерт.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон заявив, мовляв, "недоречно погрожувати" французам, коли вони мають ядерну зброю.

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