Экс-сотрудник КГБ спрогнозировал, может ли Лукашенко нажать "ядерную кнопку"

Российский диктатор Владимир Путин не перестает запугивать мир ядерным оружием. Чтобы усилить свои слова, в Беларуси проходят ядерные учения.

Решится ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко нажать "ядерную кнопку" — рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов 24 канала.

"Владимир Путин производит впечатление сумасшедшего, произносящего самоубийственные лозунги. Но при этом он имеет детей и внуков. Остается надежда, что все эти люди, грабившие Россию в течение 30 лет еще при Ельцине, награбили миллиарды не для того, чтобы они сгорели в ядерном пепле", — заметил экссотрудник КГБ.

По его словам, Путин уже неоднократно доказывал, что часто принимал непопулярные решения, абсолютно контрпродуктивные для него самого.

"Например, он неоднократно говорил о противостоянии Запада и якобы желания противостоять расширению НАТО на Восток. Но именно в результате путинской агрессии против Украины НАТО расширился на Восток, и не просто так, а на две крупные и крупные страны — Финляндию и Швецию ", — отметил эксперт.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "неуместно угрожать" французам, когда они имеют ядерное оружие.

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