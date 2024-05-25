Ядерный шантаж Путина: какой будет реакция Запада — объяснение эксперта

В Кремле, вероятно, получили предупреждения от США относительно применения ядерного оружия в Украине.

Российский президент Владимир Путин пытается запугать Соединенные Штаты и страны Запада ядерными учениями, но не решится применить это оружие в войне против Украины.

Такое мнение высказал экс-координатор департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид в комментарии телеканалу "Еспресо".

По его словам, в Кремле, предположительно, получили предупреждения от США относительно применения ядерного оружия в Украине.

“Осенью 2022 года Кремль также угрожал применением ядерного оружия, и думаю, что США послали россиянам сигнал, что, если они решатся на этот шаг, со стороны США будет быстрый и сокрушительный ответ. Я считаю, что Соединенные Штаты сказали россиянам, что если они применят ядерное оружие против Украины, США атакуют российские позиции внутри Украины. Конечно, это только мои предположения, но мы знаем, что россияне отступили. Они воспринимают это серьезно", – считает Фрид.

Американский эксперт считает, что США и страны Запада не должны поддаваться на ядерный шантаж Путина.

"Да, у России есть ядерное оружие, но и мы его имеем", — добавил он.

Напомним, в Соединенных Штатах провожают внимательно следить за ситуацией после заявлений РФ об обучении по использованию ядерного оружия.

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