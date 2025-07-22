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Фото дня. Харківський фермер, який очищає поле від ракет, підкорив Мережу
Перед роботою чоловік намагається очистити поле від уламків збитих ракет.
Харківський фермер Петро Пилипака збирає залишки ворожих ракет, які він виявив у полі, на своєму подвір’ї. Чоловік певним чином ощищає землю. Це умови, в яких доводиться працювати.
Чоловік живе та працює у селі Руські Тишки — Циркуніська громада. Від села до російського кордону — всього 16 кілометрів навпростець.
На момент звільнення — у травні 2022 року — в Циркунівській громаді залишалося приблизно 10% мешканців (до тисячі людей).
Після звільнення села, на початку 2022 року, настало важке літо: окупанти регулярно обстрілювали Руські Тишки.