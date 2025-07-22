Фото дня. Харківський фермер, який очищає поле від ракет, підкорив Мережу

Українські фермери здатні відроджувати свою справу та забезпечувати країну продовольством / © Getty Images

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Харківський фермер Петро Пилипака збирає залишки ворожих ракет, які він виявив у полі, на своєму подвір’ї. Чоловік певним чином ощищає землю. Це умови, в яких доводиться працювати.

Чоловік живе та працює у селі Руські Тишки — Циркуніська громада. Від села до російського кордону — всього 16 кілометрів навпростець.

На четвертий рік повномасштабної війни українські фермери продовжують обробляти землю / © Getty Images

Українські аграрії долають виклики війни / © Getty Images

На момент звільнення — у травні 2022 року — в Циркунівській громаді залишалося приблизно 10% мешканців (до тисячі людей).

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Після звільнення села, на початку 2022 року, настало важке літо: окупанти регулярно обстрілювали Руські Тишки.