Голова МВС Клименко відповів, чи служить у ЗСУ його син  

Син голови Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка служить у Збройних силах. В лютому 2024 року йому виповнилося 27 років, він одразу мобілізувався.

Про це сказав очільник МЗС Ігор Клименко в ексклюзивному інтерв'ю "Радіо Свобода".

Самостійно пішов до ТЦК

За словами посадовця, це було до прийняття закону. Тоді ще було невідомо, які будуть зміни в правилах медичного відбору.

"Він готувався до цього, чесно кажучи, 4 місяці, йому важко було з цивільного життя більш-менш вільного переходити в те життя, в яке він зараз потрапив", – зауважив він.

Клименко додав, що розмови на цю тему із сином були достатньо тривалі. Ще наприкінці минулого року він до цього був неготовий. Але він вже знав, наголосив очільник відомства, що має йти.

Як уточнив Клименко, син служить в Нацгвардії вже близько 3 місяців.

"Він потрапив у колектив тих людей, частина яких мала досвід бойових дій... Його почали хлопці за собою тягнути в навчанні й адаптація в нього пройшла", – підсумував Клименко.

Раніше йшлося про те, що українці мають можливість поскаржитися на протиправні дії представників ТЦК та СП за контактними номерами у кожному регіоні.

Читайте також: