Гроші навіть в унітазі: на Львівщині затримали двох посадовців

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
У Львівській області затримано депутата обласної ради та заступника міського голови, яких підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Посадовців звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, за попередньою змовою, в особливо великих розмірах.
За даними розслідування, у червні 2023 року посадовці дізналися про участь приватної компанії у тендерах на ремонт місцевих об'єктів. Вони запропонували директору компанії сприяння в підписанні угод з замовниками та забезпеченні своєчасної оплати, в обмін на хабар — частину від суми контрактів.
Після завершення робіт і надходження коштів з бюджету, посадовці звернулися до підприємця з вимогою передати їм 25 тисяч доларів та 190 тисяч гривень за надані "послуги".
Посадовці були затримані під час передачі другої частини хабаря. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, СБУ ліквідувала масштабну схему з хабарництвом у КМДА.
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