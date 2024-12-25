Гроші навіть в унітазі: на Львівщині затримали двох посадовців

У Львівській області затримано депутата обласної ради та заступника міського голови, яких підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Посадовців звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, за попередньою змовою, в особливо великих розмірах.

Вилучені в посадовців Львівської області кошти / Фото: Державне бюро розслідувань

За даними розслідування, у червні 2023 року посадовці дізналися про участь приватної компанії у тендерах на ремонт місцевих об'єктів. Вони запропонували директору компанії сприяння в підписанні угод з замовниками та забезпеченні своєчасної оплати, в обмін на хабар — частину від суми контрактів.

Вилучені в посадовців Львівської області кошти / Фото: Державне бюро розслідувань

Після завершення робіт і надходження коштів з бюджету, посадовці звернулися до підприємця з вимогою передати їм 25 тисяч доларів та 190 тисяч гривень за надані "послуги".

Посадовці були затримані під час передачі другої частини хабаря. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала масштабну схему з хабарництвом у КМДА.

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