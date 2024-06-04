Грози, вітер та штормове попередження: прогноз погоди на 5 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 5 червня.

В Україні у середу, 5 червня, буде хмарно з проясненнями. Денна температура повітря коливатиметься від 20° до 26° тепла.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. У більшості районів Лівобережжя вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. На південному сході — вночі, а вдень на півдні країни – без опадів.

Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, у південно-східній частині до 22°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 21-26°, на решті території 27-32°, в Криму до 35°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві та області 5 червня очікуються небезпечні метеорологічні явища. Синоптики попереджають про грозу та І рівень небезпечності.

Очікуються короткочасний дощ та гроза, вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 21-26°. У Києві вночі – 15-17°, вдень – 24-26°.

Нагадаємо, до України йде похолодання – синоптикиня повідомила про дощі і зниження температури.

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