Хвороба Альцгеймера: причини й симптоми

Зараз немає терапії для подолання деменції і хвороби Альцгеймера.
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі понад 50 мільйонів людей мають деменцію (розлад, що характеризується зниженням розумових функцій). За прогнозами організації, до 2030 року це число становитиме 82 мільйони, а до 2050 року — 152 мільйони. Основною причиною деменції є хвороба Альцгеймера — не неї припадає 60–70 % усіх випадків. Щоби привернути увагу людства до цієї проблеми, щороку у вересні проводиться Міжнародний місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера.
Про це інформує МОЗ України.
Хвороба Альцгеймера — це поступальне захворювання, яке починається з поступового погіршення пам’яті та розумових здібностей. У процесі прогресування хвороби Альцгеймера уражаються структури головного мозку, що призводить до порушення функцій психіки: довготривалої пам’яті, мислення та мовлення.
Вчені до кінця не розуміють, що саме спричиняє хворобу Альцгеймера. Є чинники, що підвищують ризик її виникнення: вік та історія захворювань сім'ї. Зменшити ризик виникнення хвороби Альцгеймера, допомагає здоровий спосіб життя.
Зміни в мозку можуть розпочатися за кілька років до появи перших симптомів.
Є ознаки, на які важливо звернути увагу і звернутися до лікаря:
- Дезорієнтація в часі та просторі;
- Труднощі у виконанні повсякденної роботи;
- Повторення однотипних запитань та постійне уточнення вже відомої інформації;
- Складності в процесі ведення діалогу та порушення мовлення (логічності, послідовності);
- Проблеми в запам’ятовуванні розташування речей;
- Проблеми з підрахунком;
- Різкі зміни настрою та поведінки;
- Втрата здатності мислити раціонально та ухвалювати рішення;
- Складнощі з орієнтацією в просторі, розрізненні кольорів та контрастності, поява проблем із читанням та керуванням автомобілем;
- Припинення трудової та соціальної активності.
Чи лікується хвороба Альцгеймера та як їй запобігти?
Зараз немає терапії для подолання деменції і хвороби Альцгеймера. Лікарські засоби перебувають на різних стадіях клінічних випробувань. Основна форма допомоги людям із хворобою Альцгеймера — вчасна діагностика та турбота близьких.
Якщо ви запідозрили у своєї близької людини перші прояви хвороби Альцгеймера або ж порушення розумової діяльності, зверніться по медичну допомогу.
Оскільки функціональні особливості роботи головного мозку змінюються з віком, більшість хворих — старші 65 років. Хвороба Альцгеймера є однією з причин інвалідності та несамостійності людей старшого віку. Однак, варто розуміти, що вона не є нормою чи формою старіння.
Причини розвитку деменції невідомі, але є загальні поради щодо її профілактики:
- Ведіть здоровий спосіб життя та відмовтеся від шкідливих звичок.
- Вчасно лікуйте зуби й не допускайте хвороб ясен — бактерії Porphyromonas gingivalis ймовірно можуть бути причиною хвороби Альцгеймера.
- Контролюйте артеріальний тиск, зменште споживання солі, цукру та підтримуйте здорову вагу.
- Тренуйте мозок та розвивайте пам’ять — читайте, розгадуйте кросворди, вивчайте вірші.
- Більше спілкуйтеся. Спілкування — це активна розумова діяльність, зокрема, концентрація уваги та стимуляція пам’яті.
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