ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Кадри, потрібні для відбудови: виш Метінвест Політехніка випустив майже 50 магістрів інженерних спеціальностей

Перший український недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка випустив майже 50 магістрів та оголосив про старт п’ятої вступної кампанії. В університеті роблять ставку на практику й тісний зв’язок із реальним сектором економіки – адже підготовка інженерних кадрів є критично важливою для відновлення української промисловості.

Серед випускників вишу - працівники підприємств групи «Метінвест», зокрема «Запоріжсталі», «Каметсталі» та гірничо-збагачувальних комбінатів. Більшість студентів поєднували навчання з роботою, а освітній процес був орієнтований на реальні виробничі завдання - від автоматизації, до впровадження сучасних технологій і підвищення безпеки.

«Ми готуємо спеціалістів під реальні потреби виробництва, тих, хто з першого дня може посилювати підприємства. Саме такі кадри будуть критично потрібні для відбудови України», - каже директорка зі сталого розвитку Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

В університеті студенти працюють із реальними кейсами підприємств і проходять стажування безпосередньо на виробництві. Освітні програми охоплюють як класичні металургійні напрями, так і сучасні - ІТ, автоматизацію, енергетику та управління. 

Університет, заснований у 2020 році, вже підготував понад 300 магістрів: найкращим студентам гарантують перше робоче місце та можливості кар’єрного зростання.  

Наразі у виші стартувала підготовка до нового набору на програми бакалаврату, магістратури, аспірантури та фахового молодшого бакалавра. Для ветеранів війни передбачена спрощена процедура вступу.

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie