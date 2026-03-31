Кадри, потрібні для відбудови: виш Метінвест Політехніка випустив майже 50 магістрів інженерних спеціальностей
Перший український недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка випустив майже 50 магістрів та оголосив про старт п’ятої вступної кампанії. В університеті роблять ставку на практику й тісний зв’язок із реальним сектором економіки – адже підготовка інженерних кадрів є критично важливою для відновлення української промисловості.
Серед випускників вишу - працівники підприємств групи «Метінвест», зокрема «Запоріжсталі», «Каметсталі» та гірничо-збагачувальних комбінатів. Більшість студентів поєднували навчання з роботою, а освітній процес був орієнтований на реальні виробничі завдання - від автоматизації, до впровадження сучасних технологій і підвищення безпеки.
«Ми готуємо спеціалістів під реальні потреби виробництва, тих, хто з першого дня може посилювати підприємства. Саме такі кадри будуть критично потрібні для відбудови України», - каже директорка зі сталого розвитку Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.
В університеті студенти працюють із реальними кейсами підприємств і проходять стажування безпосередньо на виробництві. Освітні програми охоплюють як класичні металургійні напрями, так і сучасні - ІТ, автоматизацію, енергетику та управління.
Університет, заснований у 2020 році, вже підготував понад 300 магістрів: найкращим студентам гарантують перше робоче місце та можливості кар’єрного зростання.
Наразі у виші стартувала підготовка до нового набору на програми бакалаврату, магістратури, аспірантури та фахового молодшого бакалавра. Для ветеранів війни передбачена спрощена процедура вступу.