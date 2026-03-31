Кадри, потрібні для відбудови: виш Метінвест Політехніка випустив майже 50 магістрів інженерних спеціальностей

Реклама

Серед випускників вишу - працівники підприємств групи «Метінвест», зокрема «Запоріжсталі», «Каметсталі» та гірничо-збагачувальних комбінатів. Більшість студентів поєднували навчання з роботою, а освітній процес був орієнтований на реальні виробничі завдання - від автоматизації, до впровадження сучасних технологій і підвищення безпеки.

«Ми готуємо спеціалістів під реальні потреби виробництва, тих, хто з першого дня може посилювати підприємства. Саме такі кадри будуть критично потрібні для відбудови України», - каже директорка зі сталого розвитку Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

В університеті студенти працюють із реальними кейсами підприємств і проходять стажування безпосередньо на виробництві. Освітні програми охоплюють як класичні металургійні напрями, так і сучасні - ІТ, автоматизацію, енергетику та управління.

Реклама

Університет, заснований у 2020 році, вже підготував понад 300 магістрів: найкращим студентам гарантують перше робоче місце та можливості кар’єрного зростання.

Наразі у виші стартувала підготовка до нового набору на програми бакалаврату, магістратури, аспірантури та фахового молодшого бакалавра. Для ветеранів війни передбачена спрощена процедура вступу.