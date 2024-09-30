Капітан ЗСУ Павло Чайка загинув у ДТП на Волині

На автодорозі поблизу села Хорохорин Луцького району в ДТП 29 вересня загинув 36-річний капітан ЗСУ Павло Чайка, який був повним кавалером ордена "За мужність".

Про це розповів Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук, пише Суспільне.

За інформацією поліції Волинської області, 36-річний житель Київської області, керуючи мотоциклом Harley Davidson, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого був 30-річний мешканець Володимира. У результаті аварії мотоцикл загорівся, і його водій загинув. 30-річна пасажирка легковика отримала травми, але не потребувала госпіталізації. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.

Фото ДТП / Поліція Волинської області.

36-річний військовослужбовець ЗСУ Павло Чайка, родом з міста Рожище на Волині. Він проживав у Києві з дружиною.

Він отримав орден "За мужність" тричі: III ступеня — 8 липня 2014 року, II ступеня — 4 грудня 2014 року, а I ступеня — 26 лютого 2015 року. Також у 2016 році він став "Народним героєм України" і отримав нагрудний знак "За взірцевість у військовій службі" III ступеня.

Павло Чайка служив у армії з 2007 року, пройшов строкову службу десантником, потім працював у "Беркуті", а знову повернувся на контракт. Він брав участь у бойових діях, захищаючи Україну під час війни, зокрема в обороні Донецького аеропорту та на Дебальцівському плацдармі, двічі отримавши поранення.

Нагадаємо, на Чернігівщині керівник райуправління поліції за кермом службового авто на смерть збив військового

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