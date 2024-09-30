Капитан ВСУ Павел Чайка погиб в ДТП на Волыни

На автодороге у села Хорохорин Луцкого района в ДТП 29 сентября погиб 36-летний капитан ВСУ Павел Чайка, который был полным кавалером ордена "За мужество".

Об этом рассказал Рожищенский городской голова Вячеслав Полищук, пишет Общественное.

По информации полиции Волынской области, 36-летний житель Киевской области, управляя мотоциклом Harley Davidson, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 30-летний житель Владимира. В результате аварии мотоцикл загорелся и его водитель погиб. 30-летняя пассажирка легковушки получила травмы, но не нуждалась в госпитализации. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Фото ДТП/Полиция Волынской области.

36-летний военнослужащий ВСУ Павел Чайка, родом из города Рожище на Волыни. Он проживал в Киеве с супругой.

Он получил орден "За мужество" трижды: III степени – 8 июля 2014 года, II степени – 4 декабря 2014 года, а I степени – 26 февраля 2015 года. Также в 2016 он стал "Народным героем Украины" и получил нагрудный знак "За образцовость в военной службе" III степени.

Павел Чайка служил в армии с 2007 года, прошел срочную службу десантником, затем работал в "Беркуте", а снова вернулся на контракт. Он участвовал в боевых действиях, защищая Украину во время войны, в том числе в обороне Донецкого аэропорта и на Дебальцевском плацдарме, дважды получив ранения.

Напомним, на Черниговщине руководитель райуправления полиции за рулем служебного авто насмерть сбил военного

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