Кім: Бізнес на прифронті працює на волі людей, які хочуть лишатися в своєму регіоні

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що потрібно забезпечити ресурси для зростання економіки після війни — бізнес має отримати потужну державну підтримку вже зараз.

«Умови треба створювати системно на державному рівні. Зараз я над цим працюю разом з Асоціацією прифронтових міст та громад, і будемо системно подавати ідеї на уряд для того, щоб реалізовувати», — зазначив він.

За словами словами Віталія Кіма, для бізнесу, що працює у зоні підвищеного ризику, потрібна особлива економічна модель.

«Пільги, преференції, податки знижені, менше співфінансування, більше плече кредитування. Тобто це перелік інструментів, які реально використовувати на прифронтових», — наголосив голова ОВА.

Він додав, що завдяки спільним зусиллям з АПМГ, вже вдалося зрушити з місця критично важливі питання — від спрощених банківських кредитів і компенсацій до підвищення зарплат.

«Кредитування, зниження категорії внутрішньої оцінки міжбанку, для того, щоб кредити могли видаватися, компенсації на вітчизняне виробництво, страхування, зарплати для медиків. Багато чого зараз в роботі», — констатував Віталій Кім.