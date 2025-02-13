Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ

Раніше Сергій Кислиця був постійним представником України при ООН.

Кабінет міністрів призначив Сергія Кислицю першим заступником міністра закордонних справ України.

Згідно з розпорядженням уряду №110 від 12 лютого, Кислицю призначено першим заступником міністра закордонних справ.

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником Міністра закордонних справ України", – йдеться у докменті.

Раніше Кислиця був постійним представником України при ООН.

Нагадаємо, Сергій Кислиця розповів ТСН, що в день, коли росіяни на фронті вбили його племінника, він був змушений слухати маячню російського постпреда Василя Небензі.

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