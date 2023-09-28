Колаборанти у Криму: член Меджлісу сказав, з ким будуть найбільші проблеми

Постійні удари по військових об'єктах на території Криму запевнили окупантів, що незабаром їх час на захопленому півострові сплине.

Так, щодня з 9 вечора до 6 години ранку росіяни перекривають рух на Кримському мосту, не пропускають вантажівки, які везуть понад 3,5 тонни. Ще зовсім недавно вони були переконані, що ЗСУ не дійдуть до Криму.

Про це 24 Каналу сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За його словами, окупанти активно використовують у Криму метод димової завіси. Населення почало скаржитись, що це негативно впливає на повітря.

"Ми розуміємо, для чого вони це роблять. З військової точки зору вони намагаються себе приховати, щоб ЗСУ не могли зруйнувати міст і стратегічні об'єкти у Севастополі. Також вони намагаються це приховати від цивільних громадян, які можуть це зняти та надати нам інформацію, як це відбувалося та чому вибухи були у тому чи іншому місці", – пояснив він.

Два типи колаборантів

Як наголосив Барієв зазначив, кожен потужний удар по стратегічному, військовому об'єкту в Криму дає колаборантам та росіянам усвідомлення, що вони тимчасово на території півострова. Натомість раніше вони були впевнені, що ЗСУ не зможуть увійти до Криму.

На думку члена Меджлісу кримськотатарського народу, є дві категорії колаборантів у Криму:

заможні, які вже придбали собі майно на території Росії, зокрема, у Краснодарському краї;

незаможні, з ними в України буде найбільше проблем.

"От з такими у нас будуть проблеми. Їхні близькі беруть участь у так званій "спецоперації", є злочинцями, які вбивають українців. Нам на майбутнє потрібно буде думати, що з ними робити", – підсумував Барієв.

Напередодні радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Крим поступово береться під ключовий вогневий контроль з боку України. Росіяни там живуть в очікуванні атак й під сиренами, адже розуміють, що Крим є територією величезної небезпеки.

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