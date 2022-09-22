Коли солити картоплю під час приготування, щоб було смачно

Не всі господині знають, що вибір часу коли посолити картоплю залежить від способу її приготування — чи то варіння, смаження, тушіння, на пару та ступеня готовності. Розповідаємо, коли краще солити картоплю в матеріалі ТСН.ua

Коли солити очищену варену картоплю

Якщо покласти сіль у холодну воду разом із картоплею, то сіль погано розчиниться, до того ж і картопля може розваритися.

Тому варену очищену картоплю потрібно солити через 5-7 хвилин після того, як закипить вода. У такому разі картопля добре зберігає форму.

Коли солити картоплю у мундирах

Зазвичай, у такому вигляді овочі готуються для салатів, у такому випадку солити картоплю взагалі не потрібно. Воду, в якій вариться картопля зі шкіркою, зазвичай не солять, щоб не позбавити бульби природного смаку. Якщо йдеться про вживання картоплі в мундирах для харчування, то солити її потрібно в момент закипання.

Коли солити картоплю пюре

Картоплю для пюре варять у воді, яку солять у момент закипання або через 5-10 хвилин після. Дуже важливо не пересолити блюдо, оскільки це не можна виправити. У разі потреби краще досолити пюре до смаку при додаванні молока.

Коли солити смажену картоплю

Чим раніше посолити смажену картоплю, тим більше вона стане нагадувати тушковану: вийде м'якою, рум'яної скоринки, що хрумтить, не буде. Щоб картопля приємно хрумтіла, її потрібно солити не раніше, ніж за 5–7 хвилин до готовності. Якщо це картопля фрі, то солити її потрібно тільки в тарілці, інакше вона не хрумтітиме.

Коли солити картоплю при тушінні

Якщо картопля тушиться в соусі, солити її не потрібно, тому що соус сам по собі солений. Можна посолити картоплю на смак, за 5-10 хвилин до закінчення приготування або вже у тарілці.

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