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Контрнаступ ЗСУ: військовий оглядач припустив, чи можливий він 2024 року

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Контрнаступ ЗСУ: військовий оглядач припустив, чи можливий він 2024 року

Українські військові на бронетехніці / Фото: Getty Images

Розраховувати на те, що ЗСУ наступатимуть цього року, не варто.

Оцінювати можливість й часові проміжки українського контрнаступу доволі складно. Йдеться передовсім про накопичувальний ефект.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий оглядач Денис Попович.

"Якщо ми беремо американську допомогу і розраховуємо на допомогу Європи, яка в принципі теж розкручує свою промисловість, то за певних обставин, через певний час ми можемо накопичити якийсь масив зброї, який дозволить нам перейти до контрнаступу. Але це навряд чи станеться в цьому році", – вважає він.

Раніше свою думку щодо умов, з яких можливий контрнаступ ЗСУ, висловив військовий експерт Олександр Мусієнко. Так, 2024 року на локальні й тактичні наступи у наших бійців має вистачити засобів. Що ж до великих – треба концентрувати більше сил.

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