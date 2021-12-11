Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10 тисяч.

В Україні станом на ранок 11 грудня зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 446 людей, ще 25 861 осіб одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових хворих 991 дитина і 199 - медпрацівників. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 2 307 осыб.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 553 817 осіб; одужало – 3 184 287 осіб; летальних випадків – 290 789.

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Крім того, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей людини. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1203;

Вінницька область – 378;

Волинська область – 573;

Дніпропетровська область – 566;

Донецька область – 571;

Житомирська область – 214;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 513;

Івано-Франківська область – 252;

Київська область – 567;

Кіровоградська область – 162;

Луганська область – 115;

Львівська область – 581;

Миколаївська область – 323;

Одеська область – 697;

Полтавська область – 597;

Рівненська область – 323;

Сумська область – 309;

Тернопільська область – 172;

Харківська область – 328;

Херсонська область – 94;

Хмельницька область – 274;

Черкаська область – 597;

Чернівецька область – 115;

Чернігівська область – 280.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок 10 грудня зафіксовано 11 327 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 442 людини, 24 456 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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