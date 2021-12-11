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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 грудня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 грудня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10 тисяч.

В Україні станом на ранок 11 грудня зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 446 людей, ще 25 861 осіб одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових хворих 991 дитина і 199 - медпрацівників. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 2 307 осыб.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 553 817 осіб; одужало – 3 184 287 осіб; летальних випадків – 290 789. 

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Крім того, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози –  12 364 798 людей  людини. Загалом проведено  26 452 547 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1203;
  • Вінницька область – 378;
  • Волинська область – 573;
  • Дніпропетровська область – 566;
  • Донецька область – 571; 
  • Житомирська область – 214;
  • Закарпатська область – 329;
  • Запорізька область – 513;
  • Івано-Франківська область – 252;
  • Київська область – 567;
  • Кіровоградська область – 162;
  • Луганська область – 115;
  • Львівська область – 581;
  • Миколаївська область – 323;
  • Одеська область – 697;
  • Полтавська область – 597;
  • Рівненська область – 323;
  • Сумська область – 309;
  • Тернопільська область – 172;
  • Харківська область – 328;
  • Херсонська область – 94;
  • Хмельницька область – 274;
  • Черкаська область – 597;
  • Чернівецька область – 115;
  • Чернігівська область – 280.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок 10 грудня зафіксовано 11 327 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 442 людини, 24 456 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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