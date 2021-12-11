Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10 тисяч.
В Україні станом на ранок 11 грудня зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 446 людей, ще 25 861 осіб одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Так, серед нових хворих 991 дитина і 199 - медпрацівників. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 2 307 осыб.
За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 553 817 осіб; одужало – 3 184 287 осіб; летальних випадків – 290 789.
Як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі: поради епідеміологині
Крім того, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей людини. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1203;
- Вінницька область – 378;
- Волинська область – 573;
- Дніпропетровська область – 566;
- Донецька область – 571;
- Житомирська область – 214;
- Закарпатська область – 329;
- Запорізька область – 513;
- Івано-Франківська область – 252;
- Київська область – 567;
- Кіровоградська область – 162;
- Луганська область – 115;
- Львівська область – 581;
- Миколаївська область – 323;
- Одеська область – 697;
- Полтавська область – 597;
- Рівненська область – 323;
- Сумська область – 309;
- Тернопільська область – 172;
- Харківська область – 328;
- Херсонська область – 94;
- Хмельницька область – 274;
- Черкаська область – 597;
- Чернівецька область – 115;
- Чернігівська область – 280.
Нагадаємо:
В Україні станом на ранок 10 грудня зафіксовано 11 327 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 442 людини, 24 456 пацієнтів одужало.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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