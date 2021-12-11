Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 декабря

За последние сутки количество больных выросло более чем на 10 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 11 декабря зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 446 человек, еще 25 861 человек выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, среди новых больных 991 ребенок и 199 – медработников. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 307 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 553 817 человек; выздоровели – 3 184 287 человек; летальных исходов – 290 789.

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Кроме того, с начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу – 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798 человек. В общей сложности проведено 26 452 547 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1203;

Винницкая область – 378;

Волынская область – 573;

Днепропетровская область – 566;

Донецкая область – 571;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 513;

Ивано-Франковская область – 252;

Киевская область – 567;

Кировоградская область – 162;

Луганская область – 115;

Львовская область – 581;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 697;

Полтавская область – 597;

Ровенская область – 323;

Сумская область – 309;

Тернопольская область – 172;

Харьковская область – 328;

Херсонская область – 94;

Хмельницкая область – 274;

Черкасская область – 597;

Черновицкая область – 115;

Черниговская область – 280.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро 10 декабря зафиксировано 11 327 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 442 человека, 24 456 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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