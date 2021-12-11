Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 декабря

За последние сутки количество больных выросло более чем на 10 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 11 декабря зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 446 человек, еще 25 861 человек выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Так, среди новых больных 991 ребенок и 199 – медработников. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 307 человек.
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 553 817 человек; выздоровели – 3 184 287 человек; летальных исходов – 290 789.
Как вакцинироваться против COVID-19 и не заразиться в очереди: советы эпидемиолога
Кроме того, с начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу – 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798 человек. В общей сложности проведено 26 452 547 прививок.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1203;
- Винницкая область – 378;
- Волынская область – 573;
- Днепропетровская область – 566;
- Донецкая область – 571;
- Житомирская область – 214;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 513;
- Ивано-Франковская область – 252;
- Киевская область – 567;
- Кировоградская область – 162;
- Луганская область – 115;
- Львовская область – 581;
- Николаевская область – 323;
- Одесская область – 697;
- Полтавская область – 597;
- Ровенская область – 323;
- Сумская область – 309;
- Тернопольская область – 172;
- Харьковская область – 328;
- Херсонская область – 94;
- Хмельницкая область – 274;
- Черкасская область – 597;
- Черновицкая область – 115;
- Черниговская область – 280.
Напомним:
В Украине по состоянию на утро 10 декабря зафиксировано 11 327 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 442 человека, 24 456 пациентов выздоровели.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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