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Країни де українські випускники зможуть скласти національний мультипредметний тест

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Країни де українські випускники зможуть скласти національний мультипредметний тест

Фото: pixabay.com

Українські випускники можуть складати національний мультипредметний тест, цьогорічний аналог ЗНО, за кордоном.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Як повідормлялося раніше національний мультипредметний тест відбудеться у формі  онлайн-тестування із української мови, математики та історії України. Тестування проходитиме у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, де працюватимуть українськомовні педагоги.

Випускники, які перебувають за кордоном, зможуть скласти тест у таких країнах:

  • Австрії;
  • Бельгії;
  • Болгарії;
  • Великій Британії;
  • Данії;
  • Естонії;
  • Ірландії;
  • Іспанії;
  • Італії;
  • Латвії;
  • Литві;
  • Молдові;
  • Нідерландах;
  • Німеччині;
  • Польщі;
  • Португалії;
  • Румунії;
  • Словаччині;
  • Угорщині;
  • Франції;
  • Хорватії;
  • Чехії
  • Швеції.

Додаткову сесію національного мультипредметного тесту можна буде скласти у:

  • США (Нью-Йорк, Секраменто);
  • Люксембурзі;
  • Словенії (Марібор);
  • Греції (Афіни);
  • Грузії (Тбілісі);
  • Швейцарії (Берн);
  • Туреччині (Анкара).

Важливо, що випускники, які з 20 травня - 7 червня підтвердили намір взяти участь у НМТ:

  • На інформаційній сторінці від 8 до 18 липня підтвердили бажання взяти участь у національному мультимедійному тесту та вибрали країну для проходження тестування.
  •  Від 1 до 10 серпня слід уточнити місце проходження тесту.
  • До 12 серпня потрібно отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру і датою та часом початку тестування.

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