Країни де українські випускники зможуть скласти національний мультипредметний тест

Українські випускники можуть складати національний мультипредметний тест, цьогорічний аналог ЗНО, за кордоном.
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.
Як повідормлялося раніше національний мультипредметний тест відбудеться у формі онлайн-тестування із української мови, математики та історії України. Тестування проходитиме у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, де працюватимуть українськомовні педагоги.
Випускники, які перебувають за кордоном, зможуть скласти тест у таких країнах:
- Австрії;
- Бельгії;
- Болгарії;
- Великій Британії;
- Данії;
- Естонії;
- Ірландії;
- Іспанії;
- Італії;
- Латвії;
- Литві;
- Молдові;
- Нідерландах;
- Німеччині;
- Польщі;
- Португалії;
- Румунії;
- Словаччині;
- Угорщині;
- Франції;
- Хорватії;
- Чехії
- Швеції.
Додаткову сесію національного мультипредметного тесту можна буде скласти у:
- США (Нью-Йорк, Секраменто);
- Люксембурзі;
- Словенії (Марібор);
- Греції (Афіни);
- Грузії (Тбілісі);
- Швейцарії (Берн);
- Туреччині (Анкара).
Важливо, що випускники, які з 20 травня - 7 червня підтвердили намір взяти участь у НМТ:
- На інформаційній сторінці від 8 до 18 липня підтвердили бажання взяти участь у національному мультимедійному тесту та вибрали країну для проходження тестування.
- Від 1 до 10 серпня слід уточнити місце проходження тесту.
- До 12 серпня потрібно отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру і датою та часом початку тестування.
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