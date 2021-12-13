Куди скаржитися на відсутність опалення в квартирі? Інструкція, що робити

З початком опалювального сезону у багатьох українців з’являються проблеми з наданням послуг з теплопостачання. Що робити, якщо у вашому домі опалення включили, але в квартирі тепліше не стало? Відповідь в матеріалі ТСН.ua.
В Координаційному центрі з надання правової допомоги пояснили, що з приміщення може йти тепло, якщо в ньому холодна підлога, є щілини під підвіконнями, погано підігнані двері, тонкі стіни або неякісні віконні рами. В цьому випадку, щоб утеплити квартиру, потрібно всього лише усунути проблему.
Якщо ж навіть після проведення відповідних заходів в приміщенні тепло не стало, може статися, що причина в неякісному наданні послуг з теплопостачання. Існують певні норми, встановлені в Законі України “Про житлово-комунальні послуги”. Відповідно ним в квартирі температура повітря повинна бути не нижчою за 18 градусів, а в наріжних кімнатах — досягати 20 градусів.
Що робити, якщо послуги з теплопостачання надаються неякісно
Якщо виконавець порушує умови договору і не забезпечує відповідну якість послуг, ви маєте право викликати його представника, в його присутності скласти і підписати Акт-претензію споживача.
Алгоритм дій наступний:
- Оформлюєте письмову заяву до організації, яка надає послуги з теплопостачання, з проханням направити комісію, що проведе заміри температури повітря в приміщенні. Представник постачальника послуг зобов’язаний прибути на виклик в ті строки, які прописані в договорі і не пізніше ніж через 1 добу після вашого звернення.
- Комісією проводиться вимірювання температури повітря, після чого складається Акт-претензія на теплопостачання. Повинно бути два примірника документа, які підписуються всіма членами комісії і вами особисто.
- Звертаєтесь до організації, яка надає послуги з теплопостачання, зі зверненням, щоб вам перерахували розмір плати за житлово-комунальні послуги на підставі складеного Акту-претензії.
- Якщо організація так і не провела перерахунок розміру плати за послуги з централізованого опалення, прийдеться звертатися до суду.