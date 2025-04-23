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У центрі Києва стався вибух авто: подробиці
Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху авто.
У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль.
Про це розповіли у Поліції Києва.
«Унаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції. Поліцейські з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації. Деталі згодом», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі зранку 4 квітня стався вибух. Поранення отримав 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько.