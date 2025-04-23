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ТСН у соціальних мережах

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У центрі Києва стався вибух авто: подробиці

Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху авто.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пожежа

Пожежа / © Pexels

У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль.

Про це розповіли у Поліції Києва.

«Унаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції. Поліцейські з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації. Деталі згодом», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі зранку 4 квітня стався вибух. Поранення отримав 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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