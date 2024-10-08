Лавров озвучив умови "мирної угоди": що він вимагає від України

Також він вимагає відмови від вступу України до НАТО.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вимагає від Києва виведення українських військових з чотирьох частково окупованих областей.

Про це він заявив в інтерв’ю, опублікованому 7 жовтня, американському виданню Newsweek.

За його словами, Стамбульські угоди передбачають відмову Києва від вступу до НАТО і містять гарантії безпеки для України з урахуванням реалій на місці на той момент.

"За два роки ці реалії суттєво змінилися, зокрема й у правовому плані", – заявив він.

Лавров додав, що Київ нібито відповів на цю заяву "збройним вторгненням до Курської області 6 серпня".

"Його покровителі – США та інші країни НАТО – прагнуть завдати Росії стратегічної поразки. За цих обставин у нас немає іншого виходу, як продовжувати спеціальну воєнну операцію до усунення загроз з боку України", – сказав Лавров.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність допомогти Грузії в примиренні з самопроголошеними республіками – Абхазією і Південною Осетією.

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