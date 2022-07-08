Ляшко розповів, яких збитків завдала українській медицині Росія

Про героїчних українських медиків та про те, яких збитків завдала Росія українській медицині, розповів Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України.

В наш час героєм може стати кожен. Медичний янгол, медсестра Подільського району Анна Колосок, попри небезпеку, продовжувала працювати. Пацієнти, яким вона допомогла, зібрали підписи, аби нагородити її. Міністр розповів, що багато хто з медичних працівників України нагороджені медалями за свою самовіддану роботу з порятунку громадян.

Лікарі, медичні сестри та медики швидкої працюють в надзвичайно важких умовах, але продовжують рятувати життя. Допомога надається на всіх етапах, починаючи від місця, де трапилася трагедія, триває у швидких і далі – в лікарнях.

Багато медичних закладів зараз знищені російськими окупантами. Статистика охоплює лише деокуповані райони, але і без того цифри вражають. Більше 770 закладів охорони здоровʼя пошкоджені, 121 – повністю зруйновані. Для відбудови знищених лікарень необхідно 17 млрд грн, а для відновлення всіх – 30 млрд грн. Тут не враховані аптеки, автомобілі швидкої допомоги та інше.

Найжахливіша цифра – це кількість загиблих медиків, їх 13, ще 48 лікарів зазнали тяжких поранень. Але це тільки цивільні медики та ті, хто не перебуває на окупованих територіях.

За кордон від початку широкомасштабного вторгнення виїхало 2800 медичних працівників – це всього 5 відсотків від загальної кількості. Ті, хто залишився, переорієнтовуються згідно з потребами воєнного часу.

235 закладів зараз розташовані на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим. Але всім працівникам держава продовжує виплачувати зарплатню і, згідно з Женевською конвенцією, лікарі там надають допомогу всім, хто до них звертається. Російські військові не дозволяють доправляти на тимчасово окуповані території ліки, що є злочином, який фіксується, і за нього Росія нестиме відповідальність.

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