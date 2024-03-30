Мер одного з міст заявив, що вступає до лав ЗСУ

Міський голова Білої Церкви Київської області Геннадій Дикий вступає до лав Збройних сил України. Мер має військове звання.

Про це Дикий повідомив 30 березня у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Я маю військове звання офіцера, а також військову спеціальність. Я офіцер протиповітряної оборони. Ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України. З мільйонами наших співгромадян - стати на захист держави", - заявив Дикий.

За словами мера, місто "стоїть на міцних позиціях". Зокрема, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до можливих атак ворога.

До слова, Геннадію Дикому 54 роки. Він очолює Білу Церкву від 2015 року. Торік у грудні він отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ – нагрудний знак "За сприяння війську".

Як повідомлялося, ТЦК попрохали поліцію доправити десятки тисяч чоловіків. Сталося це після резонасної інформації одного з посадовців обласного ТЦК Івано-Франківської області про те, що наразі близько 39 тисяч прізвищ мешканців Прикарпаття занесені до реєстру "Оберіг" та перебувають у розшуку через те, що не з’явились до ТЦК.

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