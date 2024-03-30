Терористи можуть атакувати матчі Євро-2024 за допомогою дронів — Bild

За словами німецьких експертів, війна в Україні та операції хуситів у Перській затоці показали, наскільки небезпечні в руках зловмисників сучасні безпілотники.

Терористи можуть зірвати матчі Чемпіонату Європи з футболу (Євро-2024) в Німеччині за допомогою дронів.

Про це пише Bild.

У Німеччині зауважили, що Росія та Україна ведуть першу в історії справжню війну безпілотників. За словами німецьких експертів, війна в Україні та операції хуситів у Перській затоці показали, наскільки небезпечні в руках зловмисників сучасні безпілотники.

В інтерв'ю BILD голова профспілки німецької поліції Андреас Росскопф підтвердив, що "дрони стають однією з найбільших проблем", тому на час ЧЄ запровадять "всеосяжну загальнонаціональну заборону на польоти дронів". Він запевнив, що німецькі поліцейські достатньо оснащені, щоб протистояти дронам. Наприклад, у них є антидронові рушниці.

"Саме ІДІЛ з 2014-2015 років. все частіше використовує дрони при нападах та атаках: як дрони-камікадзе, так і дрони з вибухівкою. Сьогодні технології стали доступнішими. Це збільшує реальний ризик того, що вбивці вдадуться до цієї недорогої та дистанційно керованої технології. Плани використання дронів повсюдно присутні на відповідних форумах", – сказав BILD австрійський дослідник тероризму Ніколас Штокхаммер.

Експерт додав, що зараз терористи зазвичай використовують невеликі комерційні дрони, куплені через інтернет. "Небезпека зросте, якщо їм вдасться захопити сучасні військові дрони в нинішніх зонах бойових дій", – попередив він.

Нагадаємо, що Євро-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини – Берліні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Гамбурзі, Гельзенкірхені, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені, Франкфурті та Штутгарті. Участь у турнірі візьме і національна збірна України.

Читайте провідні новини дня: