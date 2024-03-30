Террористы могут атаковать матчи Евро-2024 с помощью дронов — Bild

По словам немецких экспертов, война в Украине и операции хуситов в Персидском заливе показали, как опасны в руках злоумышленников современные беспилотники.

Террористы могут сорвать матчи Чемпионата Европы по футболу (Евро-2024 ) в Германии с помощью дронов.

Об этом пишет Bild.

В Германии обратили внимание, что Россия и Украина ведут первую в истории настоящую войну беспилотников. По словам немецких экспертов, война в Украине и операции хуситов в Персидском заливе показали, как опасны в руках злоумышленников современные беспилотники.

В интервью BILD глава профсоюза немецкой полиции Андреас Росскопф подтвердил, что "дроны становятся одной из самых больших проблем", поэтому на время ЧЕ введут "всеобъемлющий общенациональный запрет на полеты дронов". Он заверил, что немецкие полицейские достаточно оснащены, чтобы противостоять дронам. Например, у них есть антидроновые ружья.

"Именно ИГИЛ с 2014-2015 годов все чаще использует дроны при нападениях и атаках: как дроны-камикадзе, так и дроны со взрывчаткой. Сегодня технологии стали доступнее. Это увеличивает реальный риск того, что убийцы прибегнут к этой недорогой и дистанционно управляемой технологии. Планы использования дронов повсеместно присутствуют на соответствующих форумах", – сказал BILD австрийский исследователь терроризма Николас Штокхаммер.

Эксперт добавил, что сейчас террористы обычно используют небольшие коммерческие дроны, купленные через Интернет. "Опасность возрастет, если им удастся захватить современные военные дроны в нынешних зонах боевых действий", – предупредил он.

Напомним, что Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии – Берлине, Дортмунди, Дюссельдорфе, Гамбурге, Гельзенкирхене, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте. Участие в турнире примет и национальная сборная Украины.

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