Мешканцеві Краматорська повідомили про підозру: передавав ворогу дані про ЗСУ

Чоловіка підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що від травня до липеня 2022-го українець за допомогою месенджера розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців ЗСУ в окремих районах Донецької області. Зазначається, що завдяки переданій інформації ворог міг ідентифікувати українських захисників на місцевості. Крім того, отримані дані держава-окупант використовувала під час військової агресії проти України.

Наразі зловмисника затримано. Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області 7 липня застрелили українського поліцейського Сергія Томка, який перейшов на бік російських загарбників. Томко одразу після окупації перейшов на бік росіян і був заступником керівника "поліції" в Новій Каховці.

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