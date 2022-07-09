Окупанти обстріляли Приморське, Оріхів та Гуляйполе (фото)

Протягом 8 липня у Запорізькій області російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Приморське, Оріхів та Гуляйполе.

Внаслідок ворожих атак Оріхова руйнувань зазнали приватні будинки. Крім того, сталася пожежа. Через ворожі удари постраждалих не має.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Рятувальники отримали 21 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими військами.

В ОВА наголошують, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог здійснив 43 обстріли позицій українських захисників. Окупанти застосовували танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Фото: Запорізька ОВА.

Як повідомлялося, у суботу, 9 липня, армія країни-агресорки Росії обстріляла один з житлових районів Харкова. За попередньою інформацією, окупанти завдали ракетного удару. На місці працюють всі служби.

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