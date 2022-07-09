США відправлять до України допомогу, яку раніше не надавали: що в переліку

США планують надати Україні ще більше допомоги у новому пакеті на суму 400 мільйонів доларів. До нього, зокрема, ввійде те, чого США раніше не надсилали до України.

Йдеться насамперед про 1000 снарядів до 155-мм артилерії, яка вважається високоточною.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

"Це новий тип артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Він має більшу точність. Він дасть Україні можливості для конкретних цілей. Він заощадить боєприпаси. Він буде більш ефективним завдяки точності. Це подальша еволюція в нашій підтримці України в цій битві на Донбасі", — сказав високопоставлений представник оборони під час брифінгу в Пентагоні 9 липня.

За його словами, високоточні снаряди для використання в гаубичних артилерійських системах, які вже є в Україні, — це те, що армія США має на власному складі. Системи є новими, оскільки США вперше відправлять їх в Україну.

Також до останнього пакету ввійдуть чотири додаткові артилерійські ракетні системи високої мобільності, які доповнять вісім уже наявних. Прибудуть також додаткові боєприпаси для систем HIMARS, деякі тактичні транспортні засоби, підривні боєприпаси, запасні частини та інше обладнання.

Високопоставлений оборонний чиновник наголосив, що зобов’язання США продовжувати допомагати Україні підтримувати незалежність є очевидним і буде тривати, скільки це буде потрібно.

"З точки зору безпекової допомоги, зараз це стабільний барабанний бій, і це довгострокове зобов'язання перед Україною. Ми будемо готові до всього, що нам скажуть експерти на полі бою", - сказав чиновник.

За його словами, США навчають українців з 2015 року. З моменту повномасштабного російського вторгнення до України США надали, зокрема, зенітні комплекси Stinger, протитанкові системи Javelin, безпілотний літальний комплекс Switchblade, гаубичні артилерійські системи та снаряди, вертольоти, тактичні машини, боєприпаси, радіолокаційні системи, HIMARS, бронежилети, каски та пускові системи Harpoon для берегової оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив допомогу США для України, водночас сказавши, що цієї допомоги недостатньо, щоб перемогти Росію. Україна потребує збільшення цієї допомоги та її прискорення.

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