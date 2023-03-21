Мінкульт посилив вимоги для виїзду артистів за кордон: що змінилось

Однією з передумов стала ситуація з коміком Андрієм Щегелем, який не повернувся до України.

Міністерство культури та інформаційної політики і правоохоронні органи посилили вимоги для видавання дозволу на виїзд за межі України артистам-чоловікам призовного віку, щоб попередити зловживання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

У Міністерстві наголосили, що однією з передумов стала ситуація з коміком Андрієм Щегелем. Напередодні він зізнався, що отримував повістки, але втік з країни задля життя "у комфортній психологічній обстановці", після чого не повернувся.

Іншим прикладом зловживання назвали виїзд за кордон режисера Тараса Голубкова. За даними ЗМІ, той міг недавно зняти музичний кліп для російської співачки, хоча отримав дозвіл на поїздку з метою створення документального фільму про війну РФ проти України.

Згідно з новими правилами, для підготовки Міністерством листа щодо сприяння в перетині кордону артистам тепер також треба подати військово-облікові документи на додачу до тих, які обов’язково надавалися раніше.

"Ці документи мають бути у кожного чоловіка призовного віку згідно з законом, а їх відсутність – є порушенням українського законодавства", – йдеться у повідомленні.

У Мінкульті наголосили, що можуть допомагати артистам, музикантам, художникам і журналістам з виїздом за кордон лише тоді, коли вони належать до сфери культури й інформації, а мета подорожі полягає в захисті й популяризації інтересів нашої держави у світі.

Скандал із виїздом за кордон Щегеля та Голубкова

Стендапер Андрій Щегель у інтерв'ю заявив, що зумів втекти з України до Туреччини, а про захисників сказав, що це "їхній вибір – гинути на війні". Після хвилі хейту на його адресу, Щегель назвав Україну "й**аним цирком з попаяними дебілами".

Проте вже згодом Щегель у своєму Instagram опублікував відео, де виправдався за свої скандальні заяви. За його словами, він жодним чином не вважає, що захисники обирають гинути на війні. Натомість його слова нібито перекрутили.

ЗМІ також повідомляли, що український режисер Тарас Голубков зняв кліп для російської співачки, яка підтримує війну в Україні. Голубков виїхав з України після початку повномасштабної війни. він отримав дозвіл на виїзд від Мінкульту, як і скандальний комік Андрій Щегель.

Нагадаємо, Мінкульт підготував зміни до порядку виїзду артистів та журналістів за кордон.

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