Мінус три танки й дві БМП: у ЗСУ показали результат вправної роботи українських саперів

Втрати техніки російських окупантів в Україні лише зростають.

Так, противник знову намагався прорвати лінію оборони на одному з напрямків. Однак завдяки мінно-вибуховим загородженням, які встановили бійці інженерно-саперного підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, його було зупинено.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

Важлива робота

Як розповіли бійці, при спробі прориву лінії оборони російськими нелюдями за допомогою міни ТМ-62 було зупинено 5 одиниць техніки: три танки та дві БМП.

Переважно сапери працюють на передньому краї, виходячи за наші оборонні укріплення. Їхня робота є дуже важливою для піхотних підрозділів, адже унеможливлює під'їзд техніки ворога.

"Це суттєво впливає на стійкість нашої оборони. Хлопці, які сидять на позиціях, дуже сподіваються на нашу роботу", – резюмував військовий підрозділу.

У ЗСУ показали, як палає чергова ворожа техніка

Раніше підрозділи 63 окремої механізованої бригади знищили танк окупантів. Він яскраво палав, а пізніше всередині ще й здетонував боєкомплект.

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