Множинне громадянство: комітет Ради підтримав проєкт Зеленського

Зеленський визначив цей проєкт "як невідкладний".

У вівторок, 6 лютого, Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав проєкт про множинне громадянство, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Проєкт № 10425, поданий президентом України 22 січня 2024 року, називається "Проект Закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України".

У комітеті зауважили, що Зеленський визначив цей проєкт "як невідкладний".

"Законопроєктом актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалюється правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ключове рішення! Що дає законопроєкт від Зеленського про множинне громадянство?

Нагадаємо, 22 січня 2024 року Зеленський заявив, що внесе до парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Він уточнив, що громадянство України зможуть отримати всі українці, які в періоди різних хвиль еміграції були вимушені залишити країну.

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