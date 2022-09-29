Море штормить: українські військові попередили про мінну небезпеку

Про це інформує оперативне командування "Південь".

На бойовому чергуванні 1 вдк та 3 надводних носії 24 ракет «Калібр»

"Море штормить, а це, як правило посилює мінну небезпеку. Пам'ятайте, що радіус ураження уламками такого морського «сюрпризу» у прибережній зоні може сягати 100 метрів. Будьте пильними і свідомими, сповіщайте про виявлені підозрілі предмети компетентні органи, дотримуйтесь заходів безпеки і норм правового режиму воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

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Загроза завдання ракетних ударів не зникла, на додачу до неї слід зважати на імовірність застосування й дронів-камікадзе по південних регіонах.

"Віримо в краще - в Сили оборони і в нашу Перемогу!", - читаємо у повідомленні.

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