МОЗ оновило карантинні зони: 10 областей залишаються "червоними"

Третина регіонів перейшли на "жовтий" рівень.
Станом на 9 грудня в Україні "червоними" залишаються 10 областей.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
Таким чином, наразі у "червоній" зоні перебувають: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Хмельницька та Черкаська області.
"Помаранечевому" рівню відповідає лише одна Донецька область. Усі інші регіони, зокрема і Київ наразі належать до "жовтої" зони.
Нагадаємо, третина областей України вийшла з "червоного" рівня епіднебезпеки 7 грудня. Таким чином, тепер 14 з 25 регіонів перебувають у "жовтній" зоні карнатину.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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