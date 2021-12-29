МОЗ оновив карантинні зони: дві області стали "помаранчевими"

Від 30 грудня усі області України мали б перейти на "жовтий" рівень.

В Україні станом на 29 грудня два регіони потрапили у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки. Йдеться про Донецьку та Чернігівську області.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Донецькій і Чернігівській областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування, який має становити менше 20%.

У МОЗ зазначають, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони, але місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Міністерство охорони здоров’я України

Більшість регіонів, зокрема і Київ - "жовті". Ще дві області поки що залишаються "червоними" - Волинська та Запорізька. Однак це не надовго, оскільки на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено від опівночі 30 грудня 2021 року встановити на території цих двох регіонів "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Таким чином, від 30 грудня усі області України мали перейти на "жовтий" рівень карантину.

Варто зазначити, що від 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. На "жовтому" рівні залишаються певні обмеження для невакцинованих громадян. Відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів теж потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Для відвідування громадських закладів можна використовувати також негативний тест, чинний 72 години, або альтернативний документ — сертифікат про одужання від COVID.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити протиепідемічні заходи безпеки у разі активного поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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