МОЗ оновив карантинні зони: в Україні всі регіони "жовті"

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалась.

В Україні всі регіони перейшли до "жовтої" зону карантину.

Про це свідчать дані, які опубліковані на сайті Мінохорони здоров'я станом на 30 грудня.

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалась. У всіх регіонах показники поширення коронавірусу нормалізуються. Лише у Донецькій та Чернігівській областях трішки перевищує показник виявлення нових випадків.

Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 30 грудня зафіксовано 5 930 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 278 людей, 10 369 пацієнтів одужало.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини.

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