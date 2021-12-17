"Може встромитися в стравохід": українців попередили про ковбасу з "кістками-голочками"

"Може встромитися в стравохід": українців попередили про ковбасу з "кістками-голочками"

Українцям розповіли про небезпеку ковбас з магазинів.

В Україні досить часто для вироблення ковбаси використовують м'ясо механічного обвалювання, в якому часто трапляються кістки. Під час перемелювання у них залишаються частинки, які тонкі, як голки, і можуть спричинити виразки.

Про це заявила очільниця правління "Споживча довіра" Олена Куликова у коментарі OBOZREVATEL.

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Крім того, за її словами, такі кістки можуть травмувати стравохід. Найчастіше така проблема буває із вареною ковбасою, особливо першого та другого сорту. Тому спеціалістка радить купувати ковбасу у перевірених місцях, великих супермаркетах та обов'язково, щоб товар був в упакуванні, на якому вказано термін придатності та склад.

"Під час перемелювання кісток залишаються маленькі неперемелені частинки. Вони можуть бути 1-2 мм, тоненькі, як голочки. Людина їсть ковбасу, і ця голочка може встромитися в стравохід. Тоді утворюються виразки, ерозії, нориці тощо", – пояснила Куликова.

Зі слів фахівчині, сирокопчені ковбаси фальсифікувати складніше. Але для того, щоб продовжити термін придатності продукту, до нього додають велику кількість підсилювачів смаку. Водночас вона вказала, що, наприклад, глютамат натрію міститься і у м'ясі, але якщо його частка становить до 1000 мг на кг продукту – це не є небезпечно.

"Побоюватися варто високого вмісту глутамату – 4-5 тис. мг", – вказала спеціалістка.

Також, як додає виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов, частина ковбаси, яка продається у продуктових магазинах, може бути фальсифікатом. Крім того, за його словами, на самій етикетці іноді може бути вказана неправильна адреса виробництва. Це робиться, як він каже, щоб у разі інциденту органи, які перевіряють, не змогли знайти порушника.

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