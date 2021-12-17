Ломаченка усунули від боксу на невизначений термін

Василю заборонили повертатися на ринг після перемоги над Річардом Коммі.

Атлетична комісія штату Нью-Йорк ухвалила рішення усунути українського боксера Василя Ломаченка на невизначений термін.

Інформація про це з'явилася на сайті Box Rec. Причини такого рішення наразі невідомі. Зазначимо, що аналогічне рішення атлетична комісія ухвалила і щодо ганця Річарда Коммі, якого Ломаченко переміг у ніч проти 12 грудня.

boxrec.com

Зауважимо, що відсторонення боксера після бою - звичайна практика. Це робиться для того, щоб зберегти здоров'я спортсмена.

Наприклад, після бою Ф'юрі - Вайлдер обидва боксери були усунені, оскільки побували в нокдаунах. Британець вже своє відсторонення відбув, а Вайлдеру заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.

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Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко потрапив у гучний скандал через те, що в ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України. Вчинок боксера жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

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