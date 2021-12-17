Ломаченко отстранили от бокса на неопределенный срок

Василию запретили возвращаться на ринг после победы над Ричардом Комми.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение устранить украинского боксера Василия Ломаченко на неопределенный срок.

Информация об этом появилась на сайте Box Rec. Причины такого решения пока неизвестны. Отметим, что аналогичное решение атлетическая комиссия приняла и в отношении ганца Ричарда Комми, которого Ломаченко победил в ночь на 12 декабря.

boxrec.com

Заметим, что отстранение боксера после боя - обычная практика. Это делается для того, чтобы сберечь здоровье спортсмена.

Например, после боя Фьюри - Уайлдер оба боксера были отстранены, поскольку побывали в нокдаунах. Британец уже свое отстранение отбыл, а Уайлдеру запрещено возвращаться на ринг до апреля следующего года.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из-за того, что в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.

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