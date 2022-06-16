На блокпосту на Херсонщині окупанти викрали місцевого фермера

В Херсонській області окупанти вивезли у невідомому напрямку місцевого фермера.

Чоловіка зупинили, коли він намагався проїхати блокпост на своєму авто.

Про це повідомив на своїй сторінці Олешківський міський голова Євген Рищук.

Він передав розповідь дружини викраденого фермера. Вона розповіла, що разом з чоловіком поверталися з Херсона додому - пройшли перевірку документів, а у багажнику авто везли хімікати для обробки землі.

"Військові цікавилися, яким видом діяльності займається. Почувши у відповідь, що підприємницькою діяльністю, фермерським господарством, вони забрали документи чоловіка, і тримали його на посту близько двох годин. В цей час перерили машину, наші телефони та навіть жіночу сумочку. Через хвилин 20 це знову повторилося. Невідомо що шукали, бо нічого не знайшли. Потім зі сторони міста Херсон приїхала машина з людьми у масках, посадили мого чоловіка у свою машину і повезли в місто", - розповіла дружина фермера

Жінка звернулася до воєнної комендатури, написала заяву, але ніякої відповіді, крім "ожидайте" не отримала.

Раніше чоловік був сільським головою с. Збур'ївка Голопристанського району. З 2021 року є депутатом Бехтерської територіальної громади.

Нагадаємо, що у Херсоні окупанти викрали ректора Херсонського державного університету. Вони увірвалися до будівлі навчального закладу і вивезли у невідомому напрямку його очільника.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона.

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