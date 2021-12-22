На Дніпропетровщині невідомий увірвався до кафе та розстріляв чоловіка

Злочинця розшукують поліцейські.
У Новомосковську Дніпропетровської області невідомий близько 10 раз вистрілив зі зброї у бік чоловіка. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Невідомий зайшов до одного з міських кафе, дістав зброю та близько 10 разів вистрілив у бік 33-річного місцевого мешканця. Внаслідок чого потерпілий отримав кульові поранення. Його госпіталізували до лікарні.
“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 (“Замах на вбивство”) КК України. Вживаються всі заходи для затримання зловмисника та встановлення всіх обставин події”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Польщі прибиральниця з України систематично грабувала квартири.
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