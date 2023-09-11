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На Дніпропетровщині спрацювала система ППО - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Дніпропетровщині спрацювала система ППО - моніторингові канали

Вночі ворог завдав атаки по Кривому Рогу / Фото: ТСН.ua

Ворог вночі продовжує атакувати Україну

У ніч проти 11 вересня 2023 року на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Про серію потужних вибухів повідомили моніторингові канали.

Також очевидці заявили про звуки вибухів у Кривому Розі. 

Моніторингові канали зауважили про роботу ППО в регіоні та зліт української авіації для перехоплення ворожих цілей, в тому числі - безпілотників. 

Також Кривому Рогу загрожували ракети невстановленого типу. 

До того ж на Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна"

Зауважимо, що у РФ відреагували про атаку безпілотників: стверджують про дрони "літакового типу"

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Перегляди
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