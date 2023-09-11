На Дніпропетровщині спрацювала система ППО - моніторингові канали

У ніч проти 11 вересня 2023 року на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Про серію потужних вибухів повідомили моніторингові канали.

Також очевидці заявили про звуки вибухів у Кривому Розі.

Моніторингові канали зауважили про роботу ППО в регіоні та зліт української авіації для перехоплення ворожих цілей, в тому числі - безпілотників.

Також Кривому Рогу загрожували ракети невстановленого типу.

До того ж на Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна".

Зауважимо, що у РФ відреагували про атаку безпілотників: стверджують про дрони "літакового типу".