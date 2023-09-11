На Дніпропетровщині спрацювала система ППО - моніторингові канали

Ворог вночі продовжує атакувати Україну
У ніч проти 11 вересня 2023 року на Дніпропетровщині пролунали вибухи.
Про серію потужних вибухів повідомили моніторингові канали.
Також очевидці заявили про звуки вибухів у Кривому Розі.
Моніторингові канали зауважили про роботу ППО в регіоні та зліт української авіації для перехоплення ворожих цілей, в тому числі - безпілотників.
Також Кривому Рогу загрожували ракети невстановленого типу.
До того ж на Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна".
Зауважимо, що у РФ відреагували про атаку безпілотників: стверджують про дрони "літакового типу".
Читайте також: